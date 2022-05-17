Боррель пояснив, що ЄС вважатиме перемогою України у війні з Росією

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі заявив, що перемогою України у війні з Росією стане відкидання російських військ за межі кордонів України.

– Ми захищаємо територіальну цілісність України. І коли ми це говоримо – ми сподіваємось, що Україна виграє цю війну. Це означає, що вона відкине загарбників за межі своїх кордонів, – додав Боррель.

На запитання щодо намагань РФ встановлювати власні окупаціні адміністрації на зайнятих територіях України Боррель зазначив, що ЄС не вважатиме ці території російськими.

– Ми не визнаємо жоден кілометр квадратний, взятий росіянами, так само як ми не визнаємо (анексію, – Ред.) Криму. Ми не визнаємо жодну частину України, яка буде оголошена частиною Росії, – повідомив глава європейської дипломатії.

Джерело: Європейська правда