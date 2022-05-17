Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 82 день війни
Вбили Вбили
229 дітей
Поранили Поранили
>421 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна

Боррель пояснив, що ЄС вважатиме перемогою України у війні з Росією

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Жозеп Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі заявив, що перемогою України у війні з Росією стане відкидання російських військ за межі кордонів України.

– Ми захищаємо територіальну цілісність України. І коли ми це говоримо – ми сподіваємось, що Україна виграє цю війну. Це означає, що вона відкине загарбників за межі своїх кордонів, – додав Боррель.

На запитання щодо намагань РФ встановлювати власні окупаціні адміністрації на зайнятих територіях України Боррель зазначив, що ЄС не вважатиме ці території російськими.

– Ми не визнаємо жоден кілометр квадратний, взятий росіянами, так само як ми не визнаємо (анексію, – Ред.) Криму. Ми не визнаємо жодну частину України, яка буде оголошена частиною Росії, – повідомив глава європейської дипломатії.

Читайте
Дискусії продовжуються: в ЄС не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти РФ

Джерело: Європейська правда

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка