Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на саммите стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что будут проведены крупные военные учения на территории Казахстана, Таджикистана и Киргизстана осенью этого года.

Об этом сообщают росСМИ.

– На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане, – утверждает Путин.

Президент РФ заявил, что целью этих учений станет оснащение вооруженных сил стран-членов организации современным вооружением и техникой.

Учения ОДКБ – есть ли риск для Украины

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в комментарии Фактам ICTV заявил, что сегодняшняя встреча стран ОДКБ показала, что президент РФ пытается втянуть своих союзников в войну с Украиной, чему они “всеми силами, неимоверно сопротивляются”.

– Об этом казахстанские представители заявляли прямо, другие – опосредованно. Премьер Армении на этой встрече высказал неудовлетворение тем, что когда у них была война за Карабах, ОДКБ не пришла на помощь. Это проведение учений – это минимальное действие, которое призвано показать миру, что эта организация существует и способна на какие-то общие действия. Это – максимум, что мог выдавить Путин у своих союзников, – пояснил Данилов.

Кроме того, политолог напомнил, что сейчас происходит обострение ситуации в Афганистане в Панджшерском ущелье на границе с Таджикистаном, где Талибан ведет боевые действия против преимущественно таджикской оппозиции.

– И отдельные афганские лидеры стали обвинять Таджикистан в том, что то убежище, которое он предоставляет афганской оппозиции, является участием в войне против правительства Талибана в Афганистане. Так что учения – также и сигнал на этот фланг о том, что разночтения относительно участия в российско-украинской войне якобы не помешают отпору на южной границе ОДКБ, – сказал Данилов.

Он уточнил, что россияне, вероятно, будут пытаться и дальше давить на своих союзников по вопросу войны с Украиной.

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– Но я думаю, что шансов на успех у них нет. Таджикской армии не существует, киргизской по факту тоже. Казахи фактически прямым текстом заявляли, что не будут участвовать ни в каких авантюрах Кремля в Украине, – резюмировал эксперт.

Напомним, ОДКБ – это военно-политическая организация, в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Владимир Путин хочет привлечь к войне против Украины ОДКБ, однако, как выяснило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, страны этой организации отказались от участия в российской агрессии.