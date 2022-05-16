Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив на саміті країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) про те, що будуть проведені великі військові навчання на території Казахстану, Таджикистану та Киргизстану восени цього року.

Про це повідомляють росЗМІ.

– На осінь цього року заплановано цілу серію спільних навчань нашої організації в Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, – стверджує Путін.

Президент РФ заявив, що метою цих навчань стане оснащення збройних сил країн-членів організації сучасним озброєнням та технікою.

Навчання ОДКБ – чи є ризик для України

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов у коментарі Фактам ICTV заявив, що сьогоднішня зустріч країн ОДКБ показала, що президент РФ намагається втягнути своїх союзників у війну з Україною, чому вони “усіма силами, неймовірно опираються”.

– Про це казахстанські представники заявляли прямо, інші – безпосередньо. Прем’єр Вірменії на цій зустрічі висловив незадоволення тим, що коли вони мали війну за Карабах, ОДКБ не прийшла на допомогу. Це проведення навчань – мінімальна дія, яка покликана показати світові, що ця організація існує і здатна на якісь спільні дії. Це – максимум, що міг видавити Путін у своїх союзників, – пояснив Данілов.

Крім того, політолог нагадав, що зараз відбувається загострення ситуації в Афганістані у Панджшерській ущелині на кордоні з Таджикистаном, де Талібан веде бойові дії проти переважно таджицької опозиції.

– І окремі афганські лідери стали звинувачувати Таджикистан у тому, що притулок, який він надає афганській опозиції, є участю у війні проти уряду Талібану в Афганістані. Отже, навчання – також сигнал на цей фланг про те, що розбіжності щодо участі в російсько-українській війні нібито не завадять відсічі на південному кордоні ОДКБ, – сказав Данилов.

Він уточнив, що росіяни, ймовірно, намагатимуться й надалі тиснути на своїх союзників щодо війни з Україною.

Зараз дивляться

– Але я думаю, шансів на успіх вони не матимуть. Таджицької армії не існує, киргизької за фактом теж. Казахи фактично прямим текстом заявляли, що не братимуть участі в жодних авантюрах Кремля в Україні, – резюмував експерт.

Нагадаємо, ОДКБ – це військово-політична організація, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Володимир Путін хоче залучити до війни проти України ОДКБ, проте, як з’ясувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, країни цієї організації відмовилися від участі у російській агресії.