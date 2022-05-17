Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що нібито поки що не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Про це пише Anadolu.

Так, Ердоган уточнив, що Анкара не дасть своєї згоди, оскільки Швеція та Фінляндія запровадили санкції проти Туреччини.

Також лідер Туреччини вкотре звинуватив обидві країни у тому, що вони підтримують “курдських терористів”.

– Анкара не може дати згоду на вступ до НАТО країн, які запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткої та недвозначної позиції щодо терористичних організацій, – сказав Ердоган.

Нагадаємо, Швеція анонсувала візит дипломатів до столиці Туреччини, щоб переконати Анкару у доцільності членства обох скандинавських країн у Північноатлантичному альянсі.

Джерело: Anadolu