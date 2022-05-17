Вооруженные силы Украины уже отбросили российские войска от Киева и Харькова, а потому, вполне вероятно, смогут освободить и другие оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

Об этом заявила в одном из интервью временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Таким образом она прокомментировала шансы нашего государства на освобождение оккупированных территорий, включая Крым.

Квин уточнила, что Вашингтон оказывал Украине военную помощь без каких-либо особых условий в отношении Крыма и Донбасса.

– Украина уже отбросила россиян от Киева, от Харькова. Так что не лишено логики предположение, что она отбросит россиян и из других оккупированных регионов. При этом мы, оказывая Украине помощь в сфере безопасности, не обсуждали каким-либо образом использование предоставленного оружия в отношении Крыма и Донбасса, не ставили условий по этому поводу, — отметила Кристина Квин.

Она напомнила, что Соединенные Штаты всегда признавали временно оккупированные Крым и Донбасс украинской территорией.

– И этот факт будет иметь огромное значение, когда мы будем принимать решение о дальнейшей поддержке в контексте того, как далеко Украина будет отбрасывать российскую армию. Но решение об этом остается за Украиной, — добавила глава посольства США.

Кристина Квин также опровергла слухи и предположения, что США якобы специально не передают Украине такое количество оружия, чтобы была возможность отбросить и победить армию РФ, а дают столько, чтобы только истощать российские войска.

Дипломат подчеркнула, что это совершенно ложные предположения.

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– Это абсолютная неправда. И самое простое доказательство – тот факт, что вы все же отбросили армию РФ с севера Киева и Харьковской области. Мы хотим, чтобы вы отбросили армию РФ и на других направлениях. Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне! И мы ежедневно работаем над тем, чтобы это произошло, – заявила Квин.

Она заверила, что США будут продолжать поставлять оружие Украине.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наше государство никогда не признает временно оккупированный Крым частью РФ. Как никогда не согласится на “автономию” для оккупированных территорий Донбасса.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что теперь победой в полномасштабной войне с РФ Киев сочтет полное освобождение всех оккупированных украинских территорий.

Источник: Европейская правда