Украина обновила свои цели в полномасштабной войне с Россией. Если раньше победой в войне считался отвод войск РФ на позиции до 24 февраля 2022 года, то теперь это полное освобождение всех ранее захваченных агрессором украинских территорий.

Об этом заявил в интервью изданию Financial Times министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что “картина победы” нашего государства изменилась в сторону полного освобождения территорий от российской оккупации и вытеснения войск РФ из Украины.

По словам министра, картина победы в войне с РФ – “это развивающаяся концепция”.

Кулеба уточнил, что если западные союзники будут быстро доставлять обещанное тяжелое вооружение, Украина будет способна вытеснить войска РФ.

– В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение других наших территорий, — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД объяснил, что только поражение России в этой полномасштабной войне позволит нашему государству снова открыть свои порты на Черном море и восстановить экспортную экономику.

– Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор, – уточнил Кулеба.

В то же время, министр признал, что в случае значительного кровопролития, возможно, придется вести переговоры с РФ об урегулировании. В таком случае Киев хотел бы выйти на переговоры “с наиболее сильными картами”.

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О санкциях и оружии

В интервью Кулеба объяснил, что для победы над Россией страны-союзники Украины должны лишить агрессора доходов от нефти и газа, чтобы “припарковать российскую военную машину”.

Министр также раскритиковал Запад за затягивание с поставками Украине тяжелого вооружения на более ранних этапах.

– Если сегодня идет бой, а завтра прибывают гаубицы и беспилотники, так не должно быть, – заявил Кулеба.

В то же время, он отметил, что устойчивость Украины на первом этапе полномасштабного вторжения РФ, когда российские войска удалось оттеснить от Киева, стала “переломным моментом” в восприятии событий Западом. Как и то, что Украина доказала свою надежность в использовании поставленного западными странами оружия.

Кулеба объяснил, что Украине необходим постоянный механизм для координации поставок оружия между западными союзниками.

Министр также проинформировал, что во время битвы за Донбасс возникла потребность в артиллерии, в частности, в гаубицах, которые наше государство уже получает, а также в реактивных системах залпового огня. Глава МИД выразил надежду, что Киев получит системы американского производства, а не Грады, выпущенные в советское время.

Кулеба выразил убеждение, что союзники Украины поддержат наше государство во всем, в том числе и в вопросе вытеснения РФ с Донбасса и Крыма, поскольку агрессия Москвы дала Западу новую цель. Министр отметил, что именно сопротивление Украины “свело США и ЕС вместе”.

– Они уже чувствуют, что наша победа будет и их победой, поэтому я верю, что они поддержат нас, – подытожил Кулеба.

Следует отметить, что в начале мая президент Украины Владимир Зеленский также заявил в одном из интервью, что конечной целью Украины в войне с РФ является восстановление территориальной целостности, включая захваченный в 2014 году полуостров Крым.