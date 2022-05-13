Украина никогда не признает временно оккупированный полуостров Крым частью страны-агрессора России. Как никогда не согласится на “автономию” для Донбасса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1. Он напомнил, что Крым до развязанной РФ войны и оккупации имел автономность в составе Украины, свой парламент.

По словам Зеленского, в условиях полномасштабной войны Украина была готова обсуждать с РФ отсрочку вопроса Крыма на какое-то время, а не “признание”.

– Мы никогда не признаем Крым частью РФ… Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму. Поскольку идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отложим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, если вопрос Крыма усложняет процесс встречи президентов Украины и России, — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что в конце марта украинская делегация в Турции предложила российской стороне отложить вопрос Крыма на время, однако не навсегда. Тогда член делегации, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучивал срок в 15 лет, в течение которого могли бы проходить переговоры с РФ по статусу полуострова.

В интервью телеканалу Rai 1 Владимир Зеленский озвучил срок 10 лет.

– Предлагали, что давайте подпишем, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение десяти лет. Это было бы неплохо с точки зрения дипломатии и снятия с карты войны этого вопроса хотя бы на время… Мы не услышали согласия на этот вопрос, — объяснил президент.

Зеленский также категорически исключил возможность провозглашения “широкой автономии” для временно оккупированных территорий Донбасса.

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– Широкая автономия Донбасса? Там ничего не осталось. Мы поставляем воду на эту территорию, люди хотят вернуть свои дома. Они (войска РФ, — Ред.) разрушили сейчас ту часть (Донбасса, – Ред.), которую мы контролировали. Сейчас они (Россия, – Ред.) признали территории Донбасса отдельными “республиками”, не входящими в состав Украины. Они их отделили, – рассказал глава государства.

Он уточнил, что РФ использовала вопрос этих псевдореспублик для полномасштабного вторжения в Украину (как известно, в Кремле заявляли о намерениях захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей).

– То есть, они нашли для себя оправдание своих нелегитимных шагов… Перед тем, как говорить о форматах этих территорий, нельзя было убить десятки тысяч людей. Они убили, разрушили, и говорят: Давайте теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию, – отметил Зеленский.

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что Украина обновила цели в полномасштабной войне с РФ. Теперь победой в войне Киев будет считать не отвод российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года, а полное освобождение всех ранее захваченных Россией украинских территорий.