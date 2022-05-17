Збройні сили України вже відкинули російські війська від Києва та Харкова, а тому, цілком імовірно, зможуть звільнити й інші окуповані території, включно з Кримом та Донбасом.

Про це заявила в одному з інтерв’ю тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Таким чином вона прокоментувала шанси нашої держави на звільнення окупованих територій, включно з Кримом.

Квін уточнила, що Вашингтон надавав Україні військову допомогу без якихось особливих умов щодо Криму та Донбасу.

– Україна вже відкинула росіян від Києва, від Харкова. Тож не позбавлене логіки припущення, що вона відкине росіян і з інших окупованих регіонів. При цьому ми, надаючи Україні безпекову допомогу, не обговорювали якимось чином використання наданої зброї щодо Криму та Донбасу, не ставили умов з цього приводу, – зазначила Крістіна Квін.

Вона нагадала, що Сполучені Штати завжди визнавали тимчасово окуповані Крим і Донбас українською територією.

– І цей факт матиме величезне значення, коли ми будемо ухвалювати рішення про подальшу підтримку в контексті того, як далеко Україна відкидатиме російську армію. Але рішення про це лишається за Україною, – додала очільниця посольства США.

Крістіна Квін також спростувала чутки і припущення, що начебто США спеціально не передають Україні таку кількість зброї, щоб була можливість відкинути й перемогти армію РФ, а дають стільки, щоб лише виснажувати російські війська.

Дипломат наголосила, що це абсолютно неправдиві припущення.

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– Це абсолютна неправда. І найпростіший доказ – той факт, що ви все ж відкинули армію РФ з півночі Києва та з Харківщини. Ми хочемо, щоб ви відкинули армію РФ і на інших напрямах. Ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні! І ми щоденно працюємо над тим, щоб це сталося, – заявила Квін.

Вона запевнила, що США продовжать поставляти зброю Україні.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що наша держава ніколи не визнає тимчасово окупований Крим частиною РФ. Як ніколи не погодиться на “автономію” для окупованих територій Донбасу.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тепер перемогою у повномасштабній війні з РФ Київ вважатиме повне звільнення всіх окупованих українських територій.

Джерело: Європейська правда