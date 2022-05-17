С Азовстали выехало минимум семь автобусов с украинскими защитниками — Reuters

Май, 17 в 20:12

С металлургического завода Азовсталь выехало семь автобусов с украинскими военнослужащими, защищавшими Мариуполь.

Об этом со ссылкой на свидетелей пишет Reuters.

— По меньшей мере семь автобусов с сдавшимися украинскими бойцами покинули металлургический завод Азовсталь в сопровождении пророссийских Вооруженных сил во вторник, — пишет издание.

По данным издания, украинские военнослужащие, вывезенные в этих автобусах, не были ранены.

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В то же время точное количество бойцов остается неизвестным.

Напомним, вечером 16 мая российские медиа сообщили, что российские войска договорились с украинскими защитниками из Азовстали об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир Азова Денис Прокопенко заявил, что его полк выполняет решение военного командования для “сохранения жизней всего Мариупольского гарнизона”.

Поздним вечером Владимир Зеленский сообщил, что 16 мая началась операция по эвакуации украинских защитников.

Впоследствии, 17 мая, в Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о начале операции по спасению заблокированных на Азовстали бойцов.