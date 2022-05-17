З Азовсталі виїхало щонайменше сім автобусів з українськими захисниками – Reuters

Травень, 17 в 20:12

З металургійного заводу Азовсталь виїхало сім автобусів з українськими військовослужбовцями, що захищали Маріуполь.

Про це із посиланням на свідків пише Reuters.

– Щонайменше сім автобусів із українськими бійцями, що здалися, залишили металургійний завод Азовсталь у супроводі проросійських Збройних сил у вівторок, – пише видання.

За даними видання, українські військовослужбовці, яких вивезли у цих автобусах, не були поранені.

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Водночас точна кількість бійців залишається невідомою.

Нагадаємо, ввечері 16 травня російські медіа повідомили, що російські війська домовилися з українськими захисниками з Азовсталі про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку окупованого Новоазовська.

Згодом командир Азову Денис Прокопенко заявив, що його полк виконує рішення військового командування задля “збереження життів всього Маріупольського гарнізону”.

Пізно ввечері Володимир Зеленський повідомив, що 16 травня почалась операція з евакуації українських захисників.

Згодом, 17 травня, в Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про початок операції з порятунку заблокованих на Азовсталі бійців.