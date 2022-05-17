Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о защитниках на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

– Завершается 82-й день нашей обороны. Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен именно на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей.

Ситуация в Мариуполе

Зеленский отметил, что операцию по спасению защитников на Азовстали начали украинские военные и разведчики. Украинская сторона делает все, чтобы вернуть бойцов домой.

— Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших парней. Среди них есть тяжело раненые, им оказывается помощь. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Чтобы вернуть парней домой, работа продолжается. Эта работа требует деликатности и времени. Сохраняем максимальную дипломатическую активность и в других направлениях в интересах Украины, — подчеркнул президент.

Поддержка Украины

Глава государства рассказал о разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой. Стороны говорили о том, как ускорить предоставление Украине финансовой помощи, учитывая дефицит государственного бюджета во время полномасштабной войны (речь идет около $5 млрд ежемесячно).

– Говорили также об основных направлениях дальнейшего взаимодействия. В преддверии встречи министров финансов стран Большой семерки эти переговоры с директором МВФ являются непосредственной подготовкой очень важных решений для Украины.

Санкции против России

Украина работает над тем, чтобы Европейский Союз утвердил шестой пакет санкции против страны-агрессора, в который должно входить эмбарго на российскую нефть.

– Работаем также и над тем, чтобы Европейский Союз все же согласовал шестой пакет санкций против России. Нефтяное эмбарго должно быть его частью. И это в интересах не только нашего государства, но и всей Европы. Благодарен лидерам континента, которые это осознают и помогают с продвижением соответствующего решения.

Украинские герои

Вооруженные Силы Украины сдерживают постоянные атаки в тех направлениях, где Россия еще пытается наступать. Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью для оккупантов. Украина делает все, чтобы защитить свою землю и мирных жителей, подчеркнул президент.

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