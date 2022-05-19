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Факты / Украина

Враг словно взбесился – Сумская ОВА о массированном обстреле 18 мая

Татьяна Забожко, редактор ленты
Враг словно взбесился – Сумская ОВА о массированном обстреле 18 мая
Фото: Depositphotos

Населенные пункты Сумской области находились под массированной атакой российских военных, начиная с вечера 18 мая.

– Российский враг словно взбесился – обстрелы продолжались с территории РФ вдоль всей границы Сумщины, – говорит глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Сначала около 17.30 раздалось 10 взрывов на Глуховщине.

Спустя 2,5 часа областные власти зафиксировали шесть миноментных прилетов в Великописаревской общине.

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А около 22.00 под обстрелом россиян были сразу две общины области – Белопольская и Путивльская.

Первую обстреливали из самоходной артиллерийской установки, а по второй враг открывал автоматные очереди.

– Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса.

Почти в 22.30 враг с территории России открыл огонь из САУ по территории Путивльской общины. Мы отвечали на вражеские действия должным образом, – добавляет Дмитрий Живицкий.

По предварительной информации, потерь и пострадавших нет. Информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

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