Враг словно взбесился – Сумская ОВА о массированном обстреле 18 мая
Населенные пункты Сумской области находились под массированной атакой российских военных, начиная с вечера 18 мая.
– Российский враг словно взбесился – обстрелы продолжались с территории РФ вдоль всей границы Сумщины, – говорит глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Сначала около 17.30 раздалось 10 взрывов на Глуховщине.
Спустя 2,5 часа областные власти зафиксировали шесть миноментных прилетов в Великописаревской общине.
А около 22.00 под обстрелом россиян были сразу две общины области – Белопольская и Путивльская.
Первую обстреливали из самоходной артиллерийской установки, а по второй враг открывал автоматные очереди.
– Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса.
Почти в 22.30 враг с территории России открыл огонь из САУ по территории Путивльской общины. Мы отвечали на вражеские действия должным образом, – добавляет Дмитрий Живицкий.
По предварительной информации, потерь и пострадавших нет. Информация уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий