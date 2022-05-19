Ворог наче сказився – Сумська ОВА про масований обстріл 18 травня

Травень, 19 в 6:30

Населені пункти Сумської області перебували під масованою атакою російських військових, починаючи з вечора 18 травня.

– Російський ворог наче сказився – обстріли тривали з території РФ уздовж усього кордону Сумщини, – говорить очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Спершу близько 17.30 пролунало 10 вибухів на Глухівщині.

За 2,5 години обласна влада зафіксувала шість мінометних прильотів у Великописарівській громаді.

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А близько 22.00 під обстрілом росіян були одразу дві громади області – Білопільська та Путивльська.

Першу обстрілювали із самохідної артилерійської установки, а по другій ворог відкривав автоматні черги.

– Масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї тривав майже пів години. Майже о 22.30 ворог із території Росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади. Ми відповідали на ворожі дії належним чином, – додає Дмитро Живицький.

За попередньою інформацією, втрат та постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Жививцький

Фото: Дмитро Жививцький