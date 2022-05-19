01:13 -

Российские военные обстреляли территорию вдоль всей границы Сумской области.

Об этом в своем Telegram канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

— Тревожный вечер Сумской области. Российские враги словно взбесились, продолжались обстрелы вдоль всей границы Сумщины, — сообщил он.

Так, по его данным, российская армия обстреляла:

— около половины шестого вечера было 10 взрывов на Глуховщине. Огонь вёл враг с территории России.

— почти в 20 часов в Великописаревской общине шесть минометных прилетов от россиян.

– почти в 22 с территории России работали САУ по Белопольщине.

— вместе с тем по территории Путивльской общины с территории России враг открывал автоматные очереди.

– около 22 из вражеской России был артобстрел территории Белопольской общины. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса.

– почти в 22:30 враг с территории России открыл огонь из САУ по территории Путивльской общины.

– Мы отвечали на вражеские действия должным образом, – написал Дмитрий Живицкий.

Он добавил, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет. Пока информация уточняется.

Источник: Дмитрий Живицкий