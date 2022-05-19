Контрнаступление ВСУ на Донбассе и Харьковщине и эвакуация из Азовстали: что происходит на 85-й день войны (онлайн)
Продолжается операция по спасению защитников Мариуполя.
Президент Украины Владимир Зеленский продлил правовой статус действия военного положения и всеобщей мобилизации.
В то же время ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области, а в Офисе президента сообщают о начале контрнаступления на двух направлениях Донбасса.
Еврокомиссия предложила план по послевоенному восстановлению Украины, который на первом этапе будет включать финансовую помощь размером €9 млрд.
Российские военные обстреляли территорию вдоль всей границы Сумской области.
Об этом в своем Telegram канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
— Тревожный вечер Сумской области. Российские враги словно взбесились, продолжались обстрелы вдоль всей границы Сумщины, — сообщил он.
Так, по его данным, российская армия обстреляла:
— около половины шестого вечера было 10 взрывов на Глуховщине. Огонь вёл враг с территории России.
— почти в 20 часов в Великописаревской общине шесть минометных прилетов от россиян.
– почти в 22 с территории России работали САУ по Белопольщине.
— вместе с тем по территории Путивльской общины с территории России враг открывал автоматные очереди.
– около 22 из вражеской России был артобстрел территории Белопольской общины. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса.
– почти в 22:30 враг с территории России открыл огонь из САУ по территории Путивльской общины.
– Мы отвечали на вражеские действия должным образом, – написал Дмитрий Живицкий.
Он добавил, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет. Пока информация уточняется.
Источник: Дмитрий Живицкий
Польша предоставит Украине 25 тыс. тонн бензина из своих запасов из-за возникновения дефицита топлива в Украине.
Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи в Киеве с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.
В частности, Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Белоруссии. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.
Министр экономики Украины отметила, что в рамках помощи по польским запасам будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего. Она подчеркнула, что Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.
Источник: Польское радио