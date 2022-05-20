Россияне пытаются разрушить фортификационные сооружения ВСУ – Генштаб
На 86-е сутки полномасштабной войны россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении.
Таким образом, враг стремится улучшить свое тактическое положение.
По состоянию на 20 мая цель захватчиков – разрушить фортификационные сооружения украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.
Для этого на протяжении суток враг наносил огневые поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации.
Тем временем, только на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожив:
- восемь танков,
- 14 единиц боевой бронированной техники,
- шесть единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник типа Орлан-10.
Фото: Дмитрий Живицкий