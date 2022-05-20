На 86-е сутки полномасштабной войны россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении.

Таким образом, враг стремится улучшить свое тактическое положение.

По состоянию на 20 мая цель захватчиков – разрушить фортификационные сооружения украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.

Сейчас смотрят

Для этого на протяжении суток враг наносил огневые поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации.

Тем временем, только на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 14 атак врага, уничтожив:

восемь танков,

14 единиц боевой бронированной техники,

шесть единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Дмитрий Живицкий

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.