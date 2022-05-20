Травень, 20 в 13:34

Новий пакет допомоги для України на майже $40 млрд, який напередодні затвердив Сенат США, буде спрямований не лише на потреби оборони.

Про це розповів в інтерв’ю Суспільному директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп. Він пояснив, що це вже другий додатковий пакет допомоги від США для нашої держави (після виділення Вашингтоном понад $13 млрд).

– Ці додаткові кошти (майже $40 млрд, – Ред.) йдуть на кілька різних сфер: частина з них – це безпекова допомога, частина – це економічна допомога, а інша – гуманітарна допомога, – наголосив Джим Хоуп.

Він також прокоментував вимогу сенатора-республіканця Ренда Пола про призначення спеціального інспектора, який би стежив, куди підуть $40 млрд. Тим самим Пол заблокував швидкий розгляд нового пакету допомоги для України в Сенаті США.

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Джим Хоуп пояснив, що в цьому випадку йдеться про захист фінансування, яке Вашингтон надає Україні, щоб воно потрапляло до людей, які його потребують. Водночас директор Місії USAID наголосив, що кошти, які США виділяють для України, використовуються нашою державою правомірно.

– Ми не отримували жодних повідомлень про неправомірне використання фінансування для всієї гуманітарної допомоги, яка була надана до цього часу. Тому це додає нам впевненості. Але захистити ці кошти дуже важливо. Нам усім важливо пам’ятати, що Україна має дуже хорошу архітектуру та фундамент для запобігання корупції, прозорості та підзвітності. І цей фундамент досі діє і буде відігравати велику роль. І гарантуватиме, що кошти захищені та дістаються туди, куди їм потрібно, – заявив Хоуп.

Він також поінформував, що USAID має генерального інспектора, який проводить аудит використання коштів та допомагає оцінювати ризики.

Коментуючи гуманітарну допомогу для України, Джим Хоуп зазначив, що в умовах повномасштабної війни потреби нашої держави величезні.

– Є 6 млн українців, які зараз є біженцями за межами України, 8 млн українців, які були переміщені зі своїх домівок, і багато людей, які потребують допомоги. Допомоги міжнародних організацій та таких країн, як Сполучені Штати, багатьох інших, а також від уряду України, – пояснив він.

Хоуп додав, що український уряд, приватний сектор і громадянське суспільство відіграють лідерську роль в умовах війни та мають великий потенціал для організації та надання допомоги. Паралельно в USAID планують заохотити інших донорів працювати разом із урядом України.

Крім того, USAID співпрацює з ООН, а також міжнародними неурядовими громадськими організаціями в питанні надання допомоги.

За словами Хоупа, з 24 лютого, початку повномасштабної війни, США надали майже $700 млн гумдопомоги, з яких близько $500 млн – через програми та партнерів USAID.

Варто зазначити, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – це незалежне агентство уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу Вашингтона іншим країнам.

Як відомо, напередодні, 19 травня, Сенат США затвердив виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні та її союзникам.

Із пакету на $39,8 млрд планується спрямувати: $6 млрд – на зброю для України та навчання ЗСУ; $8,7 млрд – на поповнення військових запасів США, які зменшились через поставки зброї нашій державі; $3,9 млрд – на фінансування військових сил США у Європі.

Крім того, $9 млрд піде на економічну підтримку України, а $5 млрд – на подолання продовольчої кризи у світі через блокування експорту продовольства з України.