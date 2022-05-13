Критикуют обе партии: единственный сенатор в Конгрессе США блокирует помощь Украине

Одиозный сенатор-республиканец Рэнд Пол, требующий от Конгресса назначить федерального наблюдателя для отслеживания денег, заблокировал быстрое голосование по массивному пакету военной и гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает Politico, теперь пакет помощи в размере 40 млрд долларов для укрепления защиты Украины от российского вторжения не окажется на столе президента США Джо Байдена на этой неделе из-за возражения одного сенатора, тормозящего принятие закона.

Отмечается, что Конгресс действовал с чрезвычайной скоростью и двухпартийной солидарностью после того, как Байден предупредил, что помощь Украине, вероятно, прекратится на следующей неделе без новых денежных вливаний. Это было редкое проявление двухпартийного единства в Сенате, когда лидер большинства Чак Шумер и лидер меньшинства Митч МакКоннелл совместно продвигали законопроект.

Cенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал ускоренное голосование, требуя от лидеров включить положение, согласно которому будет назначен специальный федеральный наблюдатель, который будет следить за тем, как расходуются эти средства.

Возражение Пола, известного своими пророссийскими заявлениями, вызвало критику с обеих сторон. По словам Шумера, все, чего тот достигнет своими действиями, только отложит помощь, а не заблокирует ее.

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