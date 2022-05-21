Май, 20 в 22:10

В пятницу, 20 мая, практически по всей территории Украины несколько раз звучала воздушная тревога. Всего известно о попаданиях ракет в пяти областях – Одещине, Николаевщине, Полтавщине, Житомирщине и Харьковщине.

Сколько людей пострадало 20 мая в результате обстрела РФ и о каких разрушениях уже есть официальная информация – читайте в материале Фактов ICTV.

Николаев

Мэр Николаева Александр Сенкевич вечером 20 мая сообщил, что в городе слышны взрывы.

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При этом, по его словам, воздушная тревога в городе на момент взрывов отсутствовала.

Позднее глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким заявил, что после попадания вражеской ракеты на территории Николаевской области в воздухе чувствуется запах аммиака, однако по данным чрезвычайных служб все в порядке.

Харьковщина

После обеда российская ракета поразила объект инфраструктуры в центре города Лозовая. Предварительно сообщалось о семи пострадавших, один из которых – ребенок 11-ти лет.

Позднее стало известно, что РФ уничтожила местное здание культуры.

Президент Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что оккупанты “определили своими врагами культуру, образование и человечность”.

Также он опубликовал видеозапись произошедшего.

Одещина

Спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что российская ракета днем 20 мая попала “в один из объектов инфраструктуры”, в результате чего вспыхнул пожар.

Он уточнил, что угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет.

Еще одна российская ракета, выпущенная РФ по Одессе, разрушила пляжный туалет.

Житомирщина

В районе города Малин Житомирской области 20 мая зафиксировали два взрыва. Сообщается о троих раненых мирных жителях, поврежденном объекте инфраструктуры и более чем сотня жилых домов.

Полтавщина

В Лубенской общине Полтавской области в результате ракетного удара российских войск пострадал местный объект инфраструктуры. Областные власти, согласно опубликованным данным, еще выясняют информацию о пострадавших и разрушениях.