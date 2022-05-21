Травень, 20 в 22:10

У п’ятницю, 20 травня, практично на всій території України кілька разів звучала повітряна тривога. Усього відомо про попадання ракет у п’яти областях – Одещині, Миколаївщині, Полтавщині, Житомирщині та Харківщині.

Скільки людей постраждало 20 травня внаслідок обстрілу РФ та про які руйнування вже є офіційна інформація – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Миколаїв

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич увечері 20 травня повідомив, що у місті чути вибухи.

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При цьому, за його словами, повітряна тривога у місті на момент вибухів була відсутня.

Пізніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім заявив, що після попадання ворожої ракети на території Миколаївської області у повітрі відчувається запах аміаку, проте, за даними надзвичайних служб, все гаразд.

Харківщина

Після обіду російська ракета вразила об’єкт інфраструктури у центрі міста Лозова. Попередньо повідомлялося про сімох постраждалих, один з яких – дитина 11-ти років.

Пізніше стало відомо, що РФ знищила місцеву будівлю культури.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи подію, заявив, що окупанти “визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність”.

Також він опублікував відеозапис з місця потрапляння ракети.

Одещина

Спікер голови Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що російська ракета вдень 20 травня потрапила “в один із об’єктів інфраструктури”, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Він уточнив, що загрози життю та здоров’ю цивільного населення у найближчих населених пунктах немає.

Ще одна російська ракета, випущена РФ по Одесі, зруйнувала пляжний туалет.

Житомирщина

У районі міста Малин на Житомирщині 20 травня зафіксували два вибухи. Повідомляється про трьох поранених мирних жителів, пошкоджений об’єкт інфраструктури та більш ніж сотню житлових будинків.

Полтавщина

У Лубенській громаді Полтавської області внаслідок ракетного удару російських військ постраждав місцевий об’єкт інфраструктури. Обласна влада, згідно з опублікованими даними, ще з’ясовує інформацію про постраждалих і руйнування.