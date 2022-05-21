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Факты / Украина

Украина может получить ЗРК Patriot в рамках нового пакета помощи США – WP

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Требует проверки
Patriot
Фото: Depositphotos

В одобренном накануне пакете помощи от США на сумму $40 млрд предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

— Законопроект, одобренный в четверг 86 голосами против 11, предусматривает всеобщую военную помощь в размере $20 млрд, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения, таких как ЗРК Patriot и дальнобойная артиллерия, — отметили в издании.

Также в законопроект добавлено более $8 млрд в виде общей экономической поддержки Украины, почти $5 млрд в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более $1 млрд в виде совокупной поддержки беженцев.

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На новость отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в социальных сетях. Он отметил, что Украина ожидает получения ПВО Patriot.

Кроме того, США в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму $100 млн отправили буксируемые гаубицы М777, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы.

Напомним, 19 мая Сенат Конгресса США одобрил новый пакет дополнительной помощи Украине на сумму $40 млрд. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Источник: The Washington Post
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