Май, 20 в 18:48

США в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму $100 млн отправили буксируемые гаубицы, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщило Министерство обороны США в социальных сетях. Так, ведомство опубликовало фотографии загрузки гаубиц М777 в тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, который способен перевозить более 75 тонн груза.

– В рамках дополнительных $100 млн Украине отправлены гаубицы, тактические транспортные средства и радары (контрбатарейной борьбы), – отметили в Пентагоне.

.@USMC Marines prepare M777 towed 155 mm howitzers for shipment, along with other supplies and munitions, as part of U.S. security assistance to ???????? Ukraine. pic.twitter.com/T7mMfMxEhi — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) May 18, 2022

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В то же время командование Вооруженных сил Украины поблагодарило Пентагон за поддержку и помощь США.

Накануне официальный представитель Минобороны США Джон Кирби сообщил, что в рамках нового пакета помощи США немедленно начнут переброску 18 буксированных гаубиц калибра 155 мм и 18 тягачей для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Новый пакет заложен в законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине на сумму $40 млрд, который 19 мая одобрил Сенат Конгресса США.

Напомним, что президент США Джо Байден должен подписать документ о выделении почти $40 млрд финансовой помощи Украине и ее союзникам.

Источник: Минобороны США

Фото: Минобороны США