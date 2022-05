США в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму $100 млн отправили буксируемые гаубицы, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщило Министерство обороны США в социальных сетях. Так, ведомство опубликовало фотографии загрузки гаубиц М777 в тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, который способен перевозить более 75 тонн груза.

.@USMC Marines prepare M777 towed 155 mm howitzers for shipment, along with other supplies and munitions, as part of U.S. security assistance to ???????? Ukraine. pic.twitter.com/T7mMfMxEhi

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) May 18, 2022