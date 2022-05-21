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Факти / Україна

Чингіз із Магадана: журналісти ідентифікували ще одного вбивцю мирних мешканців Бучі

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Чингіз із Магадана: журналісти ідентифікували ще одного вбивцю мирних мешканців Бучі

Журналістам вдалося ідентифікувати ще одного із можливих воєнних злочинців РФ, які коїли звірства у Бучі на Київщині.

“Героєм”, якого впізнали, виявився 37-річний російський військовослужбовець Чингіз Атантаєв.

З кадрами камер зовнішнього спостереження, які було передано виданню New York Times, попрацювали російські журналісти-розслідувачі проєкту Важные истории.

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Зокрема, йдеться про запис страти дев’яти місцевих беззбройних чоловіків на вулиці Яблунській, 144.

Що відомо про Чингіза

“Доблесний” російський вояка родом з Далекого Сходу, народився і виріс у Магадані. Відстань від Магадана до України складає близько 10,8 тис км, це більше 150 годин безперервної дороги на автомобілі.

Останні кілька років Чингіз Атантаєв мешкав у Пскові: там дислокуються 104-й і 234-й десантно-штурмові полки (номери військових частин – 32515 та 74268).

Атантаєв, вочевидь, мало усвідомлював силу зв’язку і технологій, тому навіть не очікував, що його впізнають, і не закривав свої соцмережі.

На своїх сторінках у Instagram та Вконтакте вояка підписаний на спільноти, пов’язані з армією, озброєнням та єдиноборствами.

Зазначимо, що автори розслідування вже телефонували його дружині, але вона чомусь відмовились обговорювати можливе перебування свого чоловіка в Бучі.

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