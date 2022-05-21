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Факты / Украина

Оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском — Сергей Гайдай

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском — Сергей Гайдай

21 мая в Луганской области российские оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.

Об этом на своей странице в Facebook Он отметил, что с начала войны на Донбассе боевики взрывают этот мост уже во второй раз.сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Это уже второй раз. В июле 2014 года во время освобождения Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя сто тысячами городов было затруднено. Мост восстановили в 2016 году, — написал Сергей Гайдай.

В то же время сообщение между Лисичанском и Северодонецком остается.

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Фото: Сергей Гайдай

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