Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом — Сергій Гайдай

Травень, 21 в 18:52

21 травня у Луганській області російські окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він відзначив, що з початку війни на Донбасі бойовики підривають цей міст уже вдруге.

– Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році, – написав Сергій Гайдай.

Водночас сполучення між Лисичанськом та Сєвєродонецьком залишається.

Зараз дивляться

Фото: Сергій Гайдай