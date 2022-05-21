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Факти / Україна

Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом — Сергій Гайдай

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом — Сергій Гайдай

21 травня у Луганській області російські окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він відзначив, що з початку війни на Донбасі бойовики підривають цей міст уже вдруге.

– Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році, – написав Сергій Гайдай.

Водночас сполучення між Лисичанськом та Сєвєродонецьком залишається.

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Фото: Сергій Гайдай

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