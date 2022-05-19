Великобритания передаст Украине ракеты типа берег-корабль — Джонсон

Май, 19 в 17:52

Глава британского правительства Борис Джонсон провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором выразил солидарность Мариупольскому гарнизону.

Об этом премьер Великобритании написал на своей странице в Twitter.

— Подтвердил британскую солидарность с украинским народом моему другу Владимиру Зеленскому сегодня утром, особенно с отважными защитниками Мариуполя, — написал Борис Джонсон.

Британский премьер-министр также обратил внимание на предоставление Украине нового вооружения.

Сейчас смотрят

— Я проинформировал президента (Владимира Зеленского, — Ред.) о поддержке, оказываемой обороне Украины, включая дальнобойную артиллерию, ракеты берег-корабль и беспилотные летательные аппараты. Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере £1,3 млрд, — отметил премьер Джонсон.

Глава британского правительства также обсудил с Владимиром Зеленским глобальный экономический ущерб, спровоцированный морской блокадой со стороны российского флота и армии.

— Мы срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей доставки украинских запасов зерна, — написал Борис Джонсон.

Он добавил, что уже около 50 тыс. украинцев прибыли в Великобританию.

— И мы делаем все возможное, чтобы помочь им построить здесь жизнь. С более чем 100 тыс. виз, выданных по нашим схемам, и новыми санкциями, введенными сегодня против российских авиакомпаний, наша решимость непоколебима — мы стоим с Украиной, — заявил председатель британского правительства.

Ранее Борис Джонсон заявил, что не видит в будущем нормализации отношений с Российской Федерацией.

Источник: Boris Johnson