Наступление на Востоке: на каких направлениях РФ понесла потери и не продвинулась
За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали наступательные действия в Восточной операционной зоне, однако украинские защитники отразили наступление РФ сразу на трех направлениях.
Так, на Северодонецком направлении враг из минометов и ствольной артиллерии обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения.
Основные усилия он сосредоточил в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.
Однако Вооруженные силы Украины отразили наступление россиян в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново.
Понеся потери, захватчикам пришлось отойти на старые позиции.
Понесли потери российские оккупанты и в районе населенного пункта Красногоровка на Авдеевском направлении.
Безуспешным для армии РФ были также штурмовые действия в районе Марьинки на Кураховском направлении.
Там россияне обстреливали Новомихайловку и Владимировку, а также нанесли авиационные удары по Никольскому и Екатериновке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.
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