Май, 22 в 7:45

За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали наступательные действия в Восточной операционной зоне, однако украинские защитники отразили наступление РФ сразу на трех направлениях.

Так, на Северодонецком направлении враг из минометов и ствольной артиллерии обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия он сосредоточил в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Сейчас смотрят

Однако Вооруженные силы Украины отразили наступление россиян в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново.

Понеся потери, захватчикам пришлось отойти на старые позиции.

Понесли потери российские оккупанты и в районе населенного пункта Красногоровка на Авдеевском направлении.

Безуспешным для армии РФ были также штурмовые действия в районе Марьинки на Кураховском направлении.

Там россияне обстреливали Новомихайловку и Владимировку, а также нанесли авиационные удары по Никольскому и Екатериновке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.