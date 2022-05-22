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Факты / Украина

Наступление на Востоке: на каких направлениях РФ понесла потери и не продвинулась

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали наступательные действия в Восточной операционной зоне, однако украинские защитники отразили наступление РФ сразу на трех направлениях.

Так, на Северодонецком направлении враг из минометов и ствольной артиллерии обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия он сосредоточил в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

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Однако Вооруженные силы Украины отразили наступление россиян в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново.

Понеся потери, захватчикам пришлось отойти на старые позиции.

Понесли потери российские оккупанты и в районе населенного пункта Красногоровка на Авдеевском направлении.

Безуспешным для армии РФ были также штурмовые действия в районе Марьинки на Кураховском направлении.

Там россияне обстреливали Новомихайловку и Владимировку, а также нанесли авиационные удары по Никольскому и Екатериновке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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