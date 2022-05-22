Россияне пытаются захватить Луганщину и обстреливают города: что происходит на 88-й день войны (онлайн)

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд Украине. Португалия также выделяет Украине до €250 млн помощи.

На Донбассе Россия пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области. Оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.

Также за прошлые сутки, 21 мая, российские захватчики обстреляли ракетными ударами Ровенскую, Винницкую, Одесскую области.

В то же время украинские военные уничтожили крылатую ракету типа Х, которая летела в направлении Николаевщины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников, которые вышли из Азовстали в Мариуполе, должны обменять.