Наступ на Сході: на яких напрямках РФ зазнала втрат і не просунулась

Травень, 22 в 7:45

Упродовж минулої доби російські загарбники не припиняли наступальні дії в Східній операційній зоні, однак українські захисники відбили наступ РФ одразу на трьох напрямках.

Так, на Сєвєродонецькому напрямку ворог із мінометів та ствольної артилерії обстрілював позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля він зосереджував у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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Однак Збройні сили України відбили наступ росіян в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове.

Зазнавши втрат, загарбникам довелось відійти на старі позиції.

Зазнали втрат російські окупанти й у районі населеного пункту Красногорівка на Авдіївському напрямку.

Безуспішним для армії РФ були також штурмові дії в районі Мар’їнки на Курахівському напрямку.

Там росіяни обстрілювали Новомихайлівку й Володимирівку, а також завдали авіаційних ударів по Микільському та Катеринівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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