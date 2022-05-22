Май, 22 в 9:06

Около 02.44 22 мая российские войска попали ракетами по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянском районе Запорожской области.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы.

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– Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела, – отмечают в областной военной администрации.

Именно в момент вражеской атаки жители Запорожья слышали три взрыва.

Напомним, что около 10.00 12 мая крылатая ракета россиян попала в заповедную часть острова Хортица.

После обследования территории поражения никаких разрушений инфраструктуры власти области не обнаружили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА

Фото: Валентин Резниченко