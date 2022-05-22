РФ атакувала ракетами Запорізьку область: є постраждалі

Травень, 22 в 9:06

Близько 02.44 22 травня російські війська поцілили ракетами по цивільній інфраструктурі одного з сіл у Вільнянському районі Запорізької області.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

Нині на місці події працюють спеціальні служби.

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– Вибухи, які вночі чули жителі Запоріжжя, були звуками цього обстрілу, – зазначають в обласній військовій адміністрації.

Cаме в момент ворожої атаки жителі Запоріжжя чули три вибухи.

Нагадаємо, що близько 10.00 12 травня крилата ракета росіян влучила в заповідну частину острова Хортиця.

Після обстеження території ураження жодних руйнувань інфраструктури влада області не виявила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Валентин Резніченко