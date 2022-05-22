РФ атакувала ракетами Запорізьку область: є постраждалі
Близько 02.44 22 травня російські війська поцілили ракетами по цивільній інфраструктурі одного з сіл у Вільнянському районі Запорізької області.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Нині на місці події працюють спеціальні служби.
– Вибухи, які вночі чули жителі Запоріжжя, були звуками цього обстрілу, – зазначають в обласній військовій адміністрації.
Cаме в момент ворожої атаки жителі Запоріжжя чули три вибухи.
Нагадаємо, що близько 10.00 12 травня крилата ракета росіян влучила в заповідну частину острова Хортиця.
Після обстеження території ураження жодних руйнувань інфраструктури влада області не виявила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Запорізька ОВА
Фото: Валентин Резніченко