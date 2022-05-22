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Факты / Украина

РФ развернула в Белгородской области установки комплекса Искандер-М – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Іскандер-М РФ_російський Іскандер-М
Фото: Depositphotos

На 88-е сутки полномасштабной войны группировка сил армии РФ готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении.

В частности, оккупанты открывали огонь из артиллерии в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровное и Долгенькое.

А в Белгородской области России враг развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

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Кроме того, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Однако Вооруженные силы Украины только на Донецком и Луганском направлениях 21 мая отразили девять атак врага, уничтожив:

  • пять танков,
  • четыре артиллерийские системы,
  • десять единиц боевой бронированной техники,
  • два автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны поразили один беспилотник типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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