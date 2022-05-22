РФ развернула в Белгородской области установки комплекса Искандер-М – Генштаб ВСУ
На 88-е сутки полномасштабной войны группировка сил армии РФ готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении.
В частности, оккупанты открывали огонь из артиллерии в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровное и Долгенькое.
А в Белгородской области России враг развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.
Кроме того, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.
На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.
Однако Вооруженные силы Украины только на Донецком и Луганском направлениях 21 мая отразили девять атак врага, уничтожив:
- пять танков,
- четыре артиллерийские системы,
- десять единиц боевой бронированной техники,
- два автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны поразили один беспилотник типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.