РФ розгорнула в Бєлгородській області установки комплексу Іскандер-М – Генштаб ЗСУ

Травень, 22 в 7:06

На 88-ту добу повномасштабної війни угруповання сил армії РФ готується до відновлення наступу на Слов’янському напрямку.

Зокрема, окупанти відкривали вогонь із артилерії в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

А в Бєлгородській області Росії ворог розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М.

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Крім того, за даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Однак Збройні сили України лише на Донецькому та Луганському напрямках 21 травня відбили дев’ять атак ворога, знищивши:

п’ять танків,

чотири артилерійські системи,

десять одиниць бойової броньованої техніки,

два автомобілі.

Підрозділи протиповітряної оброни уразили один безпілотник типу Орлан-10.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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