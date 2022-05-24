Всему есть цена! Зеленский о заявлении Буданова о силовом возвращении территорий

Май, 23 в 23:10

Владимир Зеленский ответил на форуме в Давосе ответил на вопрос, согласен ли он с заявлением начальника ГУР Минобороны, генерала Кирилла Буданова о том, что Украина заберет все временно утраченные территории и сделает это только военным путем, потому что другого способа нет.

– Мне очень нравится генерал Буданов, я его уважаю (смеется), – сказал президент, и эта фраза вызвала волну аплодисментов.

В то же время, Зеленский дал понять, что возвращение, например, Крыму именно таким путем неоправданно с точки зрения человеческих потерь.

– На сегодняшний день это сотни тысяч убитых с нашей стороны. Буданов – профессиональный человек. Некоторые вещи я не должен комментировать. Буданов провел со своими людьми очень серьезную операцию в Афганистане. Это были очень мощные шаги. Он совершенно героический человек. И сейчас он занимается очень важными операциями, о которых я не готов говорить. Смелости в нем достаточно! Я думаю, он и сам мог вернуть ту или иную территорию. Но это его смелость и уверенность! Я очень рад, что такой дух у наших военных – это самое главное. Но всему есть цена! – подытожил президент Украины.