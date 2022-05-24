Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Всьому є ціна! Зеленський про заяву Буданова щодо силового повернення територій

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський на форумі в Давосі відповів на запитання, чи погоджується він із заявою начальника ГУР Міноборони, генерала Кирила Буданова про те, що Україна забере усі тимчасово втрачені території і зробить це тільки військовим шляхом, бо іншого способу немає.

– Мені дуже подобається генерал Буданов, я його поважаю, – сміючись, сказав президент, і ця фраза викликала хвилю оплесків.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що повернення, наприклад, Криму саме таким шляхом невиправдане з точки зору людських втрат.

– На сьогодні це сотні тисяч вбитих з нашої сторони. Буданов – професійна людина. Деякі речі я не повинен коментувати. Буданов провів зі своїми людьми дуже серйозну операцію в Афганістані. Це були дуже потужні кроки. Він абсолютно героїчна людина. І зараз він займається дуже важливими операціями, про які я не готовий говорити.

Сміливості в нього достатньо! Я думаю, він і сам міг би повернути ту або іншу територію. Адже це його сміливість і впевненість! Я дуже радий, що такий дух у наших військових – це найголовніше. Але всьому є ціна! – підсумував президент України.

Зараз дивляться
Читайте
Війна завершується сльозами і втратами: про що сказав Зеленський у Давосі

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка