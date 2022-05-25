Травень, 25 в 18:58

Російські війська вже котрий день обстрілюють українські міста на півночі, звідки відступили на початку квітня.

Американське видання Washington post повідомило, що ворог почав накопичувати сили на північному кордоні, а саме біля Чернігівської та Сумської областей.

Факти ICTV зібрали думки експертів та посадовців з МВС та Міноборони щодо того, чи можливий повторний наступ Росії з північних кордонів України.

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У Прикордонній службі повідомляють, що українським захисникам доводиться регулярно вести вогонь у відповідь. Заступник командира ДПСУ в Чернігівській області Олександр Середа зазначає, що Україна готується до повторного вторгнення Російської Федерації на цих напрямках як одного з можливих варіантів розвитку подій.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко вважає, що російські військові обстрілами демонструють свою присутність на цих рубежах, щоб скувати сили української оборони від застосування їх на інших напрямках. Наразі прикордонники не спостерігають формування російськими військами угруповання для наступу у бік Чернігова.

– Росія не полишає збройних провокацій на українсько-російській ділянці кордону, зокрема на напрямку Чернігівської області. Практично щоденно продовжуються обстріли території України зі стрілецької зброї, мінометів, артилерійські обстріли, зокрема й об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонні. Вогонь ведеться з території Росії, – сказав Андрій Демченко.

Військовий оглядач Олег Старіков вважає повторний наступ Збройних сил РФ малоймовірним.

– Якщо коротко, то це малоймовірно. Чому? Тому що після першого етапу війни, в якому вони зазнали поразки та вивели війська… Після цього вони намітили напрямок головного удару – це Схід і Південь, – сказав він.

На його думку, російські війська наразі не мають достатньої кількості особового складу, щоб здійснити такий наступ на Півночі. Це, зокрема, можна бачити по Харківській області, де російська армія не має сил для втримання позицій.

Водночас Олег Старіков вважає, що українські сили оборони готують, зокрема, сили територіальної оборони, які вже мають куди більш налагоджену систему організації на відміну від того, як це було у перші дні війни.

На думку військового оглядача, перші спроби наступу РФ, наприклад, на Київ, були пов’язані з надіями на так звану п’яту колону в Україні, що сприяло б захопленню української столиці та стратегічним успіхам ворога в Українській державі. Однак цим надіям не судилося збутися.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявив, що у прикордонних областях півночі України посилено режим військової служби.

– Ми активно взаємодіємо і вздовж державного кордону виставляються наряди додаткові… Ми готові до відсічі будь-яких повторних спроб з російського боку. На сьогодні ми частіше стикаємося або з артилерійськими, або з мінометними обстрілами. В окремих випадках йдеться про спроби проникнення окремих ДРГ з боку російської території. Зазвичай вони отримують дуже жорстку та рішучу відсіч та з великими втратами відступають, – сказав він.

За словами заступника глави МВС, наразі не спостерігається накопичення ударних угруповань російських сил на кордонах Білорусі. Водночас він зауважив, що більш компетентну оцінку можуть надати військові.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що під час активної фази війни, яка триває прямо зараз, існують ризики, зокрема, і ракетних ударів, і використання території Білорусі та Придністровського регіону Молдови тощо.

– Всі ці ризики є, тому що триває війна, – пояснила вона.

Ганна Маляр додала, що оборонне відомство України спирається на дані української розвідки та розвідки партнерів, які взаємодіють з Україною та обмінюються відповідною розвідувальною інформацією.

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Джерела: Washington Post, Укрінформ