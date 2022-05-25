РФ запустила четыре ракеты по Запорожью
25 мая в 05.13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью.
Одну из них сбили силы противовоздушной обороны.
– В настоящее время обследуется пораженная территория. На месте происшествия работают специальные службы, – сообщают в Запорожской областной военной администрации.
Уточненную информацию в ОВА обещают сообщить впоследствии.
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Источник: Запорожская ОВА