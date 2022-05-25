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Факты / Украина

РФ запустила четыре ракеты по Запорожью

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета

25 мая в 05.13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью.

Одну из них сбили силы противовоздушной обороны.

– В настоящее время обследуется пораженная территория. На месте происшествия работают специальные службы, – сообщают в Запорожской областной военной администрации.

Уточненную информацию в ОВА обещают сообщить впоследствии.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА

Фото: Воздушное командование Восток

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