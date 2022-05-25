Новые сутки войны в Украине начинают новый месяц противостояния Украины и России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе очень сложная, враг стянул туда все свои силы.

Спикер Министерства обороны Украины сообщил, что Россия готовится к долговременной войне.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что по результатам заседания глав оборонных ведомств стран Запада, так называемого мероприятия “Раштмайн-2”, украинскую армию ждут приятные сюрпризы, которые смогут лишь усилить ее.