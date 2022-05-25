Массированное наступление врага на Донбассе и условия для возобновления переговоров между Украиной и РФ: что происходит на 91 день войны
Война в Украине длится уже 91-е сутки. Российские силы продолжают массированное наступление на Донбассе, бросив почти все оставшиеся силы.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что враг пытается оцепить Северодонецк и Лисичанск, чтобы сделать “новый Мариуполь”.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что французские САУ Цезарь уже работают на передовой.
Президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых Россия и Украина вернутся к переговорам. По его словам, переговоры возможны только при возвращении военных РФ на рубеже, которые были до 24 мая.
<1>