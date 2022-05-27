Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Нацбанк предлагает запретить стягивать долги за кредиты с защитников Украины

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Нацбанк предлагает запретить стягивать долги за кредиты с защитников Украины

Национальный банк с целью поддержки защитников и защитниц Украины направил письмо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с предложением внесения изменений в Закон Украины О потребительском кредитовании.

Изменениями этого закона предлагается на время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям-военнослужащим.

Читайте
Статус участника боевых действий: что это и какие льготы

Кроме того, запрет принимать такие меры будет распространяться как на военнослужащих, так и членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей и т.д.

Сейчас смотрят

— Благодаря невероятной силе и мужеству наших защитников и защитниц Украина дает достойный отпор врагу. В их поддержку мы предложили внесение изменений в Закон Украины О потребительском кредитовании. Ими предусмотрен запрет принимать меры по возврату просроченной задолженности у воинов и их семей в период действия в Украине военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения, – говорит глава НБУ Кирилл Шевченко.

Источник: Нацбанк

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка