Нацбанк предлагает запретить стягивать долги за кредиты с защитников Украины

Май, 26 в 21:42

Национальный банк с целью поддержки защитников и защитниц Украины направил письмо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с предложением внесения изменений в Закон Украины О потребительском кредитовании.

Изменениями этого закона предлагается на время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям-военнослужащим.

Кроме того, запрет принимать такие меры будет распространяться как на военнослужащих, так и членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей и т.д.

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— Благодаря невероятной силе и мужеству наших защитников и защитниц Украина дает достойный отпор врагу. В их поддержку мы предложили внесение изменений в Закон Украины О потребительском кредитовании. Ими предусмотрен запрет принимать меры по возврату просроченной задолженности у воинов и их семей в период действия в Украине военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения, – говорит глава НБУ Кирилл Шевченко.

Источник: Нацбанк