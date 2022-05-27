Нацбанк пропонує заборонити стягувати борги за кредити із захисників України

Травень, 26 в 21:42

Національний банк з метою підтримки захисників і захисниць України спрямував листа до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з пропозицією внесення змін до Закону України Про споживче кредитування.

Змінами до цього закону пропонується на час дії воєнного стану та упродовж 6 місяців після його припинення заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Крім того, що заборона вживати такі заходи поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів тощо.

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– Завдяки неймовірній силі та мужності наших захисників і захисниць Україна дає гідну відсіч ворогу. Задля їхньої підтримки ми запропонували внесення змін до Закону України Про споживче кредитування. Ними передбачена заборона вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо воїнів та їхніх сімей у період дії в Україні воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення, – каже голова НБУ Кирило Шевченко.

Джерело: Нацбанк