Май, 27 в 11:12

Российские военные, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему Солнцепек, применили ее против своих позиций и фактически выжгли оккупантов с украинской земли. Об этом 97 Пехотный батальон сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Это же оружие получили украинские военные, после того, как россияне бросили огнеметную систему Солнцепек на полях Харьковщины.

Солнцепек должен работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами. Но в колонне, которую разбили холодноярцы, была всего одна машина из всего комплекса.

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– Колонна шла на село на Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от Солнцепека развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы, – рассказал историю наш воин с позывным Сид.

Пакет из 24 снарядов, дальность стрельбы до 6 км: что такое ТОС Солнцепек / 2 фотографии

Что такое ТОС Солнцепек

Тяжелая огнеметная система (ТОС) используется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности, а также для разрушения фортификационных сооружений путем мощного объемного взрыва.

Сообщается, что тяжелая огнеметная система состоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии с апреля 2001 года.

По словам военных экспертов, ТОС наиболее эффективна при ее применении в горных условиях. Речь идет о взаимном наложении воздушных ударных волн и их многократном отражении от окружающих скал.

Принцип действия

Термобарический боеприпас ТОС формирует облако взрывной смеси и затем подрывает его. После мгновенной детонации атмосферное давление в облаке резко подскакивает, чтобы затем так же стремительно упасть примерно на 160 мм ртутного столба.

В результате, даже если противнику удалось уцелеть после самого взрыва, такой резкий перепад давления практически гарантированно приводит к гибели от разрыва внутренних органов.

Высокая точность залповой стрельбы ТОС достигается за счет автоматического наведения на цель, находящуюся на расстоянии до 7 км.

История вопроса

ТОС-1А Солнцепек является модификацией ТОС-1 Буратино. Это тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 разрабатывалась РФ в 1970-е годы.

Первые опытные образцы на шасси Т-72 были изготовлены в одном из конструкторских бюро Омска. Комплекс состоял из пусковой установки с пакетом из 30 направляющих на шасси танка Т-72 и транспортно-заряжающей машины на шасси КрАЗ-255Б.

В 1980 году боевая машина прошла успешные испытания и была рекомендована для принятия ее на вооружение.

Спустя 20 лет, в 2001-м, ТОС-1 Буратино была модернизирована и получила название ТОС-1А Солнцепек.

Отличительные особенности ТОС-1А Солнцепек:

уменьшенное до 24 количество снарядов;

увеличенная до 6 км дальность стрельбы;

замененное шасси КрАЗа на модернизированную гусеничную базу танка Т-72А;

длительность полного залпа при парных пусках — 6 с, при одиночных — 12 с;

время готовности к открытию огня по видимой цели после остановки машины — 90 с;

стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм, длиной 3 300 мм и весом до 217 кг.

Источник: Kyiv Operative