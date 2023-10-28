ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему Солнцепек — Генштаб

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск Сил обороны Украины уничтожили немало российской техники, в частности тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Также наши ракетчики поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения врага; уничтожили восемь артиллерийских систем, два склада боеприпасов и три системы противовоздушной обороны российского противника.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники и еще четыре — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

ТОС-1А Солнцепек имеет калибр снарядов 220-мм. Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды, которые имеют длину 3700 мм и вес 217 кг.

2 сентября бойцы 92-й ОМБР (Харьков) также уничтожили российскую систему Солнцепек.

29 августа подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек.

Источник : Генштаб ВСУ

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