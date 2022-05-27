Перед армией РФ стоит задача оккупировать весь юг Украины – британская разведка
Россия перебрасывает в южные регионы Украины свои расконсервированные старые танки Т-62. Это свидетельствует о том, что в РФ ощущается нехватка современной боеспособной техники.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Российские войска не оставляют попыток окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.
Россия оказывает давление на Северодонецком направлении, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, лишая РФ полного контроля над Донбассом.
Перед Южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача полностью оккупировать южную территорию Украины. В последние дни РФ перебросила в регион свои 50-летние танки Т-62.
Британская разведка отмечает, что Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для современных противотанковых средств, которые есть у Вооруженных сил Украины. А наличие таких танков на поле боя свидетельствует о нехватке в России современной боеспособной техники.
Источник: Ministry of Defence