Травень, 27 в 10:30

Росія перекидає у південні регіони України свої розконсервовані старі танки Т-62. Це свідчить про те, що у РФ відчувається брак сучасної боєздатної техніки.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Російські війська не залишають спроб оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.

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Росія чинить тиск на Сєвєродонецькому напрямку, хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами, що обороняються, позбавляючи РФ повного контролю над Донбасом.

Перед Південним угрупованням військ Росії, ймовірно, як і раніше, стоїть завдання повністю окупувати південну територію України. Останніми днями РФ перекинула в регіон свої 50-річні танки Т-62.

Британська розвідка зазначає, що Т-62 майже напевно особливо уразливі для сучасних протитанкових засобів, які мають Збройні сили України. А наявність таких танків на полі бою свідчить про нестачу в Росії сучасної боєздатної техніки.

Джерело: Ministry of Defence