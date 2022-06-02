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Факты / Мир

Джонсон договаривается с Байденом о поставке РСЗО M270 в Украину – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Британии Борис Джонсон обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой подписать план поставки в Украину передовых ракетных систем средней дальности (РСЗО) американского производства M270 в течение нескольких недель.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico.

Как отмечается, Британии необходимо официальное разрешение США из-за экспортных правил. В издании считают, что администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет этой инициативе.

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M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км. В течение последних недель именно дальность была камнем преткновения в дискуссиях о поставках.

Официальные лица на Западе высказывали обеспокоенность тем, что предоставление Киеву таких ракет, которые могут нанести удар по РФ, может спровоцировать российского главу Владимира Путина на эскалацию конфликта, включая применение ядерного или химического оружия.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что Америка предоставит Украине новый пакет помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).

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Источник: Politico
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