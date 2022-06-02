Джонсон домовляється з Байденом про постачання РСЗВ M270 в Україну

Червень, 01 в 22:38

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до президента США Джо Байдена із проханням підписати план постачання в Україну передових ракетних систем середньої дальності (РСЗВ) американського виробництва M270 протягом кількох тижнів.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє Politico.

Як зазначається, Британії потрібен офіційний дозвіл США через експортні правила. У виданні вважають, що адміністрація Байдена майже напевне дасть зелене світло цій ініціативі.

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M270 може вражати цілі з відривом приблизно 80 км. Протягом останніх тижнів саме дальність була головною перешкодою у дискусіях про постачання.

Офіційні особи на Заході висловлювали занепокоєння тим, що надання Києву таких ракет, які можуть завдати удару по РФ, може спровокувати російського главу Володимира Путіна на ескалацію конфлікту, включно із застосуванням ядерної чи хімічної зброї.

Раніше президент США Джо Байден оголосив, що Америка надасть Україні новий пакет допомоги безпеки, який містить високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).