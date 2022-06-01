Июнь, 01 в 6:32

Российские военные активизировали действия вокруг острова Змеиный.

Известно, что захватчики размещают на острове зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированные, и станции радиоэлектронной борьбы.

– Это может свидетельствовать о намерении защитить от нашего поражения свои корабли, а также об угрозе применения этого вооружения по побережью Одесской области, – считают в Оперативном командовании Юг.

Пока признаков того, что российские захватчики готовятся к десантной операции, нет.

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Однако украинские военные не исключают, что армия РФ может высадить ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративно обстрелять прибрежные районы.

В настоящее время корабельная группировка России продолжает блокировать судоходство и держит наготове к ракетному удару два фрегата, снаряженных крылатыми ракетами типа Калибр.

Между тем, в течение 31 мая ракетно-артиллерийские подразделения и авиация на Юге Украины уничтожили:

70 российских военных,

самоходную артиллерийскую установку,

две зенитные установки,

две гаубицы Мста-Б,

четыре единицы бронированной техники,

пять единиц автомобильной техники,

Кроме того, украинские защитники накануне подавили два командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Джерело: ОК Юг