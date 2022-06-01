Может высадить ДРГ или устроить обстрел: РФ активизировалась возле Змеиного
Российские военные активизировали действия вокруг острова Змеиный.
Известно, что захватчики размещают на острове зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированные, и станции радиоэлектронной борьбы.
– Это может свидетельствовать о намерении защитить от нашего поражения свои корабли, а также об угрозе применения этого вооружения по побережью Одесской области, – считают в Оперативном командовании Юг.
Пока признаков того, что российские захватчики готовятся к десантной операции, нет.
Однако украинские военные не исключают, что армия РФ может высадить ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративно обстрелять прибрежные районы.
В настоящее время корабельная группировка России продолжает блокировать судоходство и держит наготове к ракетному удару два фрегата, снаряженных крылатыми ракетами типа Калибр.
Между тем, в течение 31 мая ракетно-артиллерийские подразделения и авиация на Юге Украины уничтожили:
- 70 российских военных,
- самоходную артиллерийскую установку,
- две зенитные установки,
- две гаубицы Мста-Б,
- четыре единицы бронированной техники,
- пять единиц автомобильной техники,
Кроме того, украинские защитники накануне подавили два командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Джерело: ОК Юг