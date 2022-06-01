Може висадити ДРГ чи влаштувати обстріл: РФ активізувалась біля Зміїного

Червень, 01 в 6:32

Російські військові активізували дії навколо острова Зміїний.

Відомо, що загарбники розміщають на острові зенітні ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню, зокрема й модернізовані, та станції радіоелектронної боротьби.

– Це може свідчити про намір захистити від нашого ураження свої кораблі, а також про загрозу застосування цього озброєння по узбережжю Одеської області, – вважають в Оперативному командуванні Південь.

Поки ознак того, що російські загарбники готуються до десантної операції, немає.

Зараз дивляться

Однак українські військові не виключають, що армія РФ може висадити ДРГ на берег чи в гирло Дунаю або демонстративно обстріляти прибережні райони.

Нині корабельне угруповання Росії продовжує блокувати судноплавство та тримає напоготові до ракетного удару два фрегати, споряджені крилатими ракетами типу Калібр.

Тим часом упродовж 31 травня ракетно-артилерійські підрозділи та авіація на Півдні України знищили:

70 російських військових,

самохідну артилерійську установку,

дві зенітних установки,

дві гаубиці Мста-Б,

чотири одиниці броньованої техніки,

п’ять одиниць автомобільної техніки,

Крім того, українські захисники напередодні подавили два командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь