Бои за Северодонецк и поставки в Украину РСЗО от США: что происходит на 98-й день войны (онлайн)
Начался 98-й день войны России против Украины.
В Европейском Союзе назвали запасной план на случай, если эмбарго против российской нефти не сработает.
За Северодонецк ведутся тяжелые бои, часть города контролируется россиянами. В то же время кафиры попали в цистерну с атомной кислотой, что создало огромное ядовитое облако над городом.
Российские кафиры взялись за минирование побережья реки Ингулец на Южнобужском направлении.
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