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Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что администрация президента США Джо Байдена “с первого дня” ясно дала понять, что предоставит Украине только оборонительное оружие для борьбы с Россией.

Об этом она заявила во время пресс-брифинга в ООН.

— Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволит украинцам атаковать Россию изнутри Украины. И президент Байден очень четко сказал, что мы не собираемся становиться стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности, — сказала она на брифинге в ООН.

Ранее президент Байден заявил, что США не будут посылать ничего, что может атаковать вглубь России. Ранее украинские власти неоднократно призывали международных партнеров прислать в Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) для защиты от атак российских захватчиков.

Источник: CNN