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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Бои за Северодонецк и поставки в Украину РСЗО от США: что происходит на 98-й день войны (онлайн)

Бои за Северодонецк и поставки в Украину РСЗО от США: что происходит на 98-й день войны (онлайн)

Начался 98-й день войны России против Украины.

В Европейском Союзе назвали запасной план на случай, если эмбарго против российской нефти не сработает.

За Северодонецк ведутся тяжелые бои, часть города контролируется россиянами. В то же время кафиры попали в цистерну с атомной кислотой, что создало огромное ядовитое облако над городом.

Российские кафиры взялись за минирование побережья реки Ингулец на Южнобужском направлении.

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00:53 - 01 июня

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что администрация президента США Джо Байдена “с первого дня” ясно дала понять, что предоставит Украине только оборонительное оружие для борьбы с Россией.

Об этом она заявила во время пресс-брифинга в ООН.

— Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволит украинцам атаковать Россию изнутри Украины. И президент Байден очень четко сказал, что мы не собираемся становиться стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности, — сказала она на брифинге в ООН.

Ранее президент Байден заявил, что США не будут посылать ничего, что может атаковать вглубь России. Ранее украинские власти неоднократно призывали международных партнеров прислать в Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) для защиты от атак российских захватчиков.

Источник: CNN

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