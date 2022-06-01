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Факты / Украина

РФ закрепляется в центре Северодонецка – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ закрепляется в центре Северодонецка – Генштаб ВСУ

На 98-е сутки полномасштабной войны российские военные начали закрепляться в центре Северодонецка Луганской области.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 1 июня.

Согласно данным украинской стороны, штурмовые действия РФ в северных, южных и восточных районах Северодонецка продолжались в течение прошедших суток.

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В конце концов, отдельным вражеским подразделениям удалось достичь успеха, после чего они начали закрепляться в центре города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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