РФ закрепляется в центре Северодонецка – Генштаб ВСУ
На 98-е сутки полномасштабной войны российские военные начали закрепляться в центре Северодонецка Луганской области.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 1 июня.
Согласно данным украинской стороны, штурмовые действия РФ в северных, южных и восточных районах Северодонецка продолжались в течение прошедших суток.
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В конце концов, отдельным вражеским подразделениям удалось достичь успеха, после чего они начали закрепляться в центре города.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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