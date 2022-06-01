Июнь, 01 в 7:33

На 98-е сутки полномасштабной войны российские военные начали закрепляться в центре Северодонецка Луганской области.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке 1 июня.

Согласно данным украинской стороны, штурмовые действия РФ в северных, южных и восточных районах Северодонецка продолжались в течение прошедших суток.

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В конце концов, отдельным вражеским подразделениям удалось достичь успеха, после чего они начали закрепляться в центре города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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