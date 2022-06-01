РФ закріплюється в центрі Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ

Червень, 01 в 7:33

На 98-му добу повномасштабної війни російські військові почали закріплюватися в центрі Сєвєродонецька Луганської області.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні 1 червня.

За даними української сторони, штурмові дії РФ у північних, південних та східних районах Сєверодонецька тривали упродовж минулої доби.

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Зрештою окремі ворожі підрозділи досягли успіху, почавши закріплення в центрі міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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